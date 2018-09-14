Американские и кубинские чиновники встретились в Вашингтоне для обсуждения «акустических атак»

Об этом сообщил Госдепартамент США.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт на ежедневном брифинге заявила, что американские медицинские эксперты присутствовали на встрече с кубинскими чиновниками в Госдепартаменте , чтобы обсудить «некоторые медицинские проблемы», которые, как утверждается, испытали американские дипломаты.

Х. Науэрт отказалась сообщить какие-либо подробности о встрече.

"Мы до сих пор не знаем причину, мы до сих пор не знаем, что или кто несет ответственность за атаку на здоровье наших сотрудников на Кубе", — заявила она.

Ранее Вашингтон утверждал, что с ноября 2016 года по меньшей мере 25 американских дипломатов, работавших в посольстве США в Гаване, пострадали от предполагаемых «акустических атак». Этот инцидент привел к частичному закрытию посольства США в Гаване и высылке 15 кубинских дипломатов, работавших в посольстве в Вашингтоне.

С самого начала Куба отвергала это обвинение. Страна начала расследование и потребовала от США представить доказательства предполагаемых нападений.

Один из высокопоставленных кубинских чиновников во вторник назвал обвинения США сфабрикованными. Он сообщил государственным СМИ, что кубинские и американские эксперты, расследующие этот вопрос, подтверждают то, что кубинские власти сказали с самого начала: нападений никогда не было. —0—