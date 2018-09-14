Абэ пообещал показать Путину «свою волю»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что возлагает большие надежды на встречу с президентом России Владимиром Путиным , которая должна состояться в ноябре в Японии. Вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов по-прежнему будет одним из центральных в ходе переговоров, и Абэ пообещал продемонстрировать «свою волю» на встрече с Путиным, так как Япония рассчитывает на возвращение себе спорных территорий.

«Саммит в ноябре и декабре будет иметь большое значение, — сказал Абэ в интервью телеканалу NHK. — Если я не покажу свою волю, это не сработает».

На политических дебатах в Токио 14 сентября, которые были посвящены предстоящим выборам главы Либерально-демократической партии , Абэ сказал, что за два года (с 2016-го) ему удалось продвинуться вперед в переговорах с российской стороной относительно подписания мирного договора и решения вопроса Курильских островах.

«Мы смогли добиться этого, потому что я показываю, что мы с ним [президентом России Владимиром Путиным] можем это делать, можем продвигаться таким образом вперед. Это результат того, что мы постоянно проводим встречи», — цитирует Абэ ТАСС

Он напомнил, что после одной из встреч с Владимиром Путиным в 2016 году удалось договориться о введении особого режима совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. По мнению Абэ, это является настоящим прорывом в развитии отношений Японии и России.

«В период СССР нам было сложно проводить даже встречи глав МИД , а сейчас я говорю, что именно нам под силу сделать это [подписать мирный договор]», — добавил Абэ.

12 сентября на форуме во Владивостоке Путин сказал, что мирный договор с Японией можно подписать до конца 2018 года, а все существующие между двумя странами споры решить уже позднее. В японском МИДе на это предложение российского лидера ответили, что мирный договор с Россией может быть подписан только после разрешения территориального спора.