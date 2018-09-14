Смогут ли США поставить Россию «на колени и в угол»?

Аналитик: США хотели бы поставить Россию «на колени и в угол»

США могут не ввести "жесткий пакет санкций" против России по делу Скрипалей, если Москва разрешит проводить инспекции на своих химических объектах, заявила помощник госсекретаря Маниша Сингх.

"Мы дали им понять, что они могут не попасть под санкции, если они позволят инспекции, как это предусмотрено (в американском законе, — ред.), если они дадут нам гарантии, которые можно было бы проверить, относительно того, что они не будут применять нервно-паралитические вещества против своих граждан снова. Они этого пока не сделали. В связи с этим мы ожидаем крайнего срока в ноябре, чтобы ввести очень жесткий пакет санкций", — сказала она на слушаниях в палате представителей.

"Кроме того, Россия должна быть готова разрешить проверки на местах наблюдателям ООН, или другим международно признанным независимым наблюдателям, или заслуживающими доверия средствами, чтобы убедиться, что власти не используют химическое или биологическое оружие", — добавила представитель госдепа.

Очередные американские санкции против России вступили в силу 27 августа. Основанием для них стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в Солсбери. США, в частности, прекратили лицензирование российских госкомпаний на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Еще одним пунктом нового пакета стал отказ в кредитовании со стороны любой американской организации.

При этом в Вашингтоне заявляли, что в ноябре введут второй, более жесткий пакет санкций, который может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил очевидную, на его взгляд, нелогичность требований Вашингтона.

"Мы видим, что санкции по сути никак не связаны с тем, в чем нас обвиняют. Если у России и Англии — противоречия по тому поводу, что случилось в Солсбери, то достаточно сложно понять, какое отношение к этому имеют Соединенные Штаты. При этом возможность даже не отмены, а просто сохранения санкций на прежнем уровне оговаривается предоставлением с российской стороны американским специалистам доступа к нашим химическим предприятиям. Но каким образом Россия может предоставить этот доступ без, скажем так, ответной любезности американской стороны, чтобы та предоставила ровно такие же условия российским инспекторам? Однако именно это нам и предлагается. То есть чтобы против России не вводили более жесткие санкции за то, к чему мы никак не причастны, и с самого начала об этом заявляли, Россия должна американцам еще что-то дать", — отметил Станислав Бышок.

По его мнению, американская сторона выдвигает неравноправные, а потому заведомо неприемлемые для России условия.

"Соглашаясь на такие неравноправные условия, Россия тем самым согласилась бы и с правом Соединенных Штатов их выдвигать. То есть нам навязывают роль "плохого ученика", которого нужно если не отстегать розгами, то как минимум поставить на горох на колени и в угол. Однако понятно, что такие условия не могут быть приняты ни при каких обстоятельствах", — сказал Станислав Бышок.