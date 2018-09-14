Соловьев жестко отреагировал на желание США проверить химические объекты РФ

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на заявление помощника государственного секретаря США Манише Сингх о том, что Россия обязана разрешить американцам проводить инспекции и проверки на своих химических объектах.

«Что это значит — Америка хочет что-то проверить? Ну, в таком случае, наверное, должен действовать принцип взаимности: давайте и мы проверим. Они говорят о применении боевых отравляющих веществ — но до сих пор нет никаких решений по теме в английском суде», — сказал Соловьев в интервью ФАН.

Он отметил, что США, требуя разрешение на проведение инспекций, базируются на положениях их внутреннего закона.

Они уже давно считают, что существует только их внутренний закон — но это же не детский сад! Существует система международных законов и договоренностей. Есть международная организация, в задачи которой входит решение подобных вопросов — называется ОЗХО , — подчеркнул журналист.

Внимание США к химическим объектам России вызвано недавним отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В совершении данного преступления Запад обвиняет Москву и грозится ввести против РФ новый пакет санкций.

«Если Россия не разрешит Вашингтону проверить свои химические объекты до ноября, то ее ждет очень жесткий пакет санкций», — пригрозила Манише Сингх.