Турция анонсировала переговоры Эрдогана и Путина

В Анкаре сообщили о намеченных на понедельник переговорах Эрдогана и Путина

"Мы видим, что в Идлибе ситуация ухудшается. Мы прилагаем усилия, чтобы остановить атаки на мирных жителей, находимся в тесном контакте по этому вопросу с РФ и Ираном. В последнее время общаемся и с другими партнерами. Мы продолжим эти контакты, в частности, в понедельник наш президент Тайип Эрдоган проведет переговоры с президентом (РФ Владимиром) Путиным", — сказал Чавушоглу в ходе визита в Пакистан.

Он не уточнил, идет ли речь о телефонных переговорах.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.