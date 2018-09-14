В Крыму Климкина обвинили в оправдании фашизма

В Крыму назвали заявление Климкина о воде оправданием фашизма

— Такие заявления делаются с той стороны, которая в отношении Крыма и крымчан предприняла действия, которые по всем международным стандартам, нормам и правилам можно оценивать как геноцид, — считает Дмитрий Полонский. — Ведь отключение воды — это преступление, которое может нанести существенный ущерб жизни и здоровью людей. Фашисты тоже оправдывали свои преступления какой-то целесообразностью, рациональностью, разными теориями, которые они сами же придумывали. Но из-за этого их деяния не перестали быть преступлением.

Как считает Полонский, Россия в 2014 года спасла крымчан от кровопролития и многочисленных бед, которые могли принести на полуостров после госпереворота киевские власти.

— Если бы не выбор крымчан во время проведения общекрымского референдума в 2014 году, и если бы не присоединение Крыма к России, то мне даже страшно представить, какие события могли бы здесь развернуться в Крыму, — считает Полонский. — Вероятно, это было бы очень похоже на то, что сегодня происходит на Донбассе. Поэтому Россия в отношении Крыма и крымчан является спасительницей. И я уже не говорю о том, что Россия — это наша Родина, быть в составе которой крымчане стремились на протяжении всего периода оккупации со стороны Украины с 1991 года. А господин Климкин, как и вся нынешняя украинская власть, — это абсолютно откровенные фашисты, которые пытаются оправдать свои действия любыми шагами и поступками России.

Ранее министр иностранных Дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в прекращении поставок воды по Северо-Крымскому каналу. "Это не Украина отключила Крым из воды, это сделала Россию, силой отрезав Крым из Украины. Сама по себе оккупация Крыма является вопиющим контактом международного права и прав крымчан". Так Климкин отреагировал на заявление украинской политической партии "Оппозиционный блок", потребовавшей от Климкина прекратить нарушение международного права, прекратить геноцид крымчан и возобновить поставки воду на полуостров.