В Госдуме призвали Киев ответить за водную блокаду Крыма

Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев никогда не подпишет контракт на поставку воды на полуостров, у которого будет российская принадлежность. В партии «Оппозиционный блок» призвали прекратить «геноцид, который нарушает права крымчан», и отправить Климкина в отставку.

После этого Климкин обвинил Россию в том, что это она лишила Крым водоснабжения, «силой отрезав Крым от Украины ».

"Я не знаю, чем продиктовано это заявление Климкина, может какой-то опасной болезнью, связанной с потерей памяти. Киевские власти очень быстро забывают о тех блокадах, которые они сделали, и провокациях в отношении Крыма. Им пора прекратить делать циничные заявления в адрес крымчан, и набравшись смелости, в чем лично я сомневаюсь, ответить по всем международным законам за водную блокаду полуострова", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, водная блокада Крыма является вопиющим международным преступлением, которое сходит с рук киевскому режиму уже более четырех лет.

"Настало время ответить за это преступление по отношению к крымскому народу", — подчеркнул Шеремет.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили.

Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему удалось решить после переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.