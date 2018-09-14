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В Госдуме призвали Киев ответить за водную блокаду Крыма
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В Госдуме призвали Киев ответить за водную блокаду Крыма 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить циничные заявления по статусу Крыма и ответить по всем международным законам за водную блокаду полуострова.
Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев никогда не подпишет контракт на поставку воды на полуостров, у которого будет российская принадлежность. В партии «Оппозиционный блок» призвали прекратить «геноцид, который нарушает права крымчан», и отправить Климкина в отставку.
После этого Климкин обвинил Россию в том, что это она лишила Крым водоснабжения, «силой отрезав Крым от Украины».
"Я не знаю, чем продиктовано это заявление Климкина, может какой-то опасной болезнью, связанной с потерей памяти. Киевские власти очень быстро забывают о тех блокадах, которые они сделали, и провокациях в отношении Крыма. Им пора прекратить делать циничные заявления в адрес крымчан, и набравшись смелости, в чем лично я сомневаюсь, ответить по всем международным законам за водную блокаду полуострова", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, водная блокада Крыма является вопиющим международным преступлением, которое сходит с рук киевскому режиму уже более четырех лет.
"Настало время ответить за это преступление по отношению к крымскому народу", — подчеркнул Шеремет.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили.
Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему удалось решить после переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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