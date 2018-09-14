Ещё
СК завел дело из-за обстрелов в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК России завел дело из-за обстрелов в Донбассе 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Новое уголовное дело возбуждено из-за очередных обстрелов Донбасса, нарушающих "школьное перемирие", сообщила в пятницу официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, двенадцатого сентября военнослужащие вооруженных сил и национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц из минобороны, обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в селе Саханка Новоазовского района ДНР. В результате получил ранение мирный житель 1958 года рождения. Частично разрушен дом пострадавшего.
"По данному факту главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Следственный комитет принимает все предусмотренные законом меры для установления лиц, причастных к этому преступлению, и всех его обстоятельств", — заявила Петренко.
В сообщении отмечается, что украинские военнослужащие руководствовались мотивами политической и идеологической ненависти по отношению к населению Донбасса, желающему жить обособленно от киевской власти.
Последние новости
Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали354
Крымскому мосту предрекли разрушение511
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста461
Назван инициатор дуэли Золотова449
Карательный отряд зэков держал в страхе всю зону11
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение