СК завел дело из-за обстрелов в Донбассе

СК России завел дело из-за обстрелов в Донбассе

Светлана Петренко. Новое уголовное дело возбуждено из-за очередных обстрелов Донбасса, нарушающих "школьное перемирие", сообщила в пятницу официальный представитель СК России

По данным следствия, двенадцатого сентября военнослужащие вооруженных сил и национальной гвардии Украины , выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц из минобороны , обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в селе Саханка Новоазовского района ДНР. В результате получил ранение мирный житель 1958 года рождения. Частично разрушен дом пострадавшего.

"По данному факту главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Следственный комитет принимает все предусмотренные законом меры для установления лиц, причастных к этому преступлению, и всех его обстоятельств", — заявила Петренко.

В сообщении отмечается, что украинские военнослужащие руководствовались мотивами политической и идеологической ненависти по отношению к населению Донбасса, желающему жить обособленно от киевской власти.