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Власти Италии: с РФ следует вести диалог, а не вводить против нее ограничения
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Власти Италии: с РФ следует вести диалог, а не вводить против нее ограничения 

Аргументы Недели 5 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в минувший четверг, 13 сентября, заявил, что обвинения во вмешательстве России в выборы на территории США в 2016 году звучат нелепо.
Итальянский политик подчеркнул, что не осведомлен, совершала ли РФ какие-либо действия в отношении Франции и США, однако сыпать обвинениями — это не выход. Сальвини убежден, что с Москвой следует вести диалог, а не действовать путем введения ограничений, передает kp.ru. Вице-премьер Италии отметил, что встречался в президентом России Владимиром Путиным лишь один раз и добавил, что не имеет никаких связей с российскими властями. Маттео Сальвини подчеркнул, что у него есть хорошая идея о налаживании партнерских связей между РФ и Европой, передает журнал Time.
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