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Посол РФ в США: введение новых санкций против России — путь в никуда
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Посол РФ в США: введение новых санкций против России — путь в никуда 

Вести Экономика + ещё 2 5 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 14 сентября — «Вести. Экономика». Анатолий Антонов выразил сожаление по поводу того, что США идут на поводу у Лондона.
Фото: mil.ru  Новыми антироссийскими санкциями Вашингтон поставит под удар в первую очередь американские компании, заявил ТАСС посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Подчеркну: введение все новых и новых рестрикций против России — путь в никуда. Наша страна выдержит давление. А вот жертвами станут американские компании. С подачи своей же администрации они потеряют значительные доходы, уступив позиции на рынке нашей страны", — заявил дипломат.
"Российская Федерация решительно отвергает безосновательные обвинения в причастности к отравлению токсичными химикатами в марте 2018 года в городе Солсбери российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль, вновь прозвучавшие в выступлении премьер-министра Терезы Мэй в парламенте Великобритании 5 сентября", — добавил Анатолий Антонов.
Дипломат напомнил о том, что Москва неоднократно и на различных уровнях заявляла о непричастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери и предлагала Лондону совместными усилиями расследовать происшествия. «Однако наши призывы к разумному диалогу оказались проигнорированы», — подчеркнул Антонов.
"Вызывает сожаление, что США пошли на поводу у Лондона и присоединились к совместному заявлению от 6 сентября, в котором воспроизвели надуманные претензии к России в контексте происшествий в Солсбери и Эймсбери. В наш адрес опять слышатся угрозы введения санкций", — добавил дипломат.
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