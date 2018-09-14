Посол РФ в США: введение новых санкций против России — путь в никуда

Фото: mil.ru Новыми антироссийскими санкциями Вашингтон поставит под удар в первую очередь американские компании, заявил ТАСС посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Подчеркну: введение все новых и новых рестрикций против России — путь в никуда. Наша страна выдержит давление. А вот жертвами станут американские компании. С подачи своей же администрации они потеряют значительные доходы, уступив позиции на рынке нашей страны", — заявил дипломат.

"Российская Федерация решительно отвергает безосновательные обвинения в причастности к отравлению токсичными химикатами в марте 2018 года в городе Солсбери российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль , вновь прозвучавшие в выступлении премьер-министра Терезы Мэй в парламенте Великобритании 5 сентября", — добавил Анатолий Антонов.

Дипломат напомнил о том, что Москва неоднократно и на различных уровнях заявляла о непричастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери и предлагала Лондону совместными усилиями расследовать происшествия. «Однако наши призывы к разумному диалогу оказались проигнорированы», — подчеркнул Антонов.

"Вызывает сожаление, что США пошли на поводу у Лондона и присоединились к совместному заявлению от 6 сентября, в котором воспроизвели надуманные претензии к России в контексте происшествий в Солсбери и Эймсбери. В наш адрес опять слышатся угрозы введения санкций", — добавил дипломат.