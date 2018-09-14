Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста

Накануне стало известно, что думская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которую возглавляет Поклонская, будет объединена с комиссией по этике.

«Верните Няш-Мяш!» — стали призывать пользователи социальных сетей.

Верните няш мяш!— Sad_Jack (@KirillShtefan) 13 сентября 2018 г.

Многие стали желать ей удачи, уверяли, что все будет хорошо и называли Поклонскую хорошим и честным человеком. Между тем многие другие интерпретировали объединение комиссии Поклонской как «месть», так как за два дня до этого депутат рассказала о намерении проверить нарушения законов, которые могли допустить пять ее коллег.

«Депутаты не дадут под себя яму копать», — уверен один из пользователей.

Да это изначально гиблое кресло было, депутаты не далут под себя яму копать— Прокуратор ㋡ 🇷🇺 (@alisov_av) 13 сентября 2018 г.

Тем временем сама Поклонская на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уже заявила, что «ничего неожиданного во внезапно случившемся» объединении комиссий нет.

«Обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми», — объяснила она.

Также парламентарий добавила, что «излишняя героизация получилась бы», а теперь «буднично оптимизируем работу». Между тем один из россиян в соцсетях обратил внимание на противоречивость объединения комиссий по этике и доходам депутатов.