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Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста
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Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста 

Рамблер 1 час назад
Россияне отреагировали на лишение депутата Натальи Поклонской поста в Госдуме.
Накануне стало известно, что думская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которую возглавляет Поклонская, будет объединена с комиссией по этике.
«Верните Няш-Мяш!» — стали призывать пользователи социальных сетей.
Многие стали желать ей удачи, уверяли, что все будет хорошо и называли Поклонскую хорошим и честным человеком. Между тем многие другие интерпретировали объединение комиссии Поклонской как «месть», так как за два дня до этого депутат рассказала о намерении проверить нарушения законов, которые могли допустить пять ее коллег.
«Депутаты не дадут под себя яму копать», — уверен один из пользователей.
Тем временем сама Поклонская на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уже заявила, что «ничего неожиданного во внезапно случившемся» объединении комиссий нет.
>> Поклонская высказалась о потере поста
«Обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми», — объяснила она.
Также парламентарий добавила, что «излишняя героизация получилась бы», а теперь «буднично оптимизируем работу». Между тем один из россиян в соцсетях обратил внимание на противоречивость объединения комиссий по этике и доходам депутатов.
«Кажется, объединять их не совсем этично…» — предположил он.
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