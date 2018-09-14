NYT: США испугались за перебежчиков из России на фоне дела Скрипалей

По данным газеты, такое беспокойство возникло на фоне отравления в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля . Британские и американские власти обвиняют в этом Москву , в то время как российские власти отвергают эти обвинения.

Источники издания рассказали, что российская разведка в последние годы якобы выследила нескольких россиян, которые служили информаторами разведки США и позднее поселились в Соединенных Штатах благодаря «секретной программе» по защите шпионов.

На фоне дела Скрипалей американские контрразведчики начали проверять информацию о каждом таком перебежчике из России, опасаясь покушения на него. Так, для поиска возможных уязвимостей они в том числе исследуют их аккаунты в соцсетях, пишет газета.