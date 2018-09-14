«Жалкие поступки». Политолог о поведении делегации Украины в ОБСЕ

Украинская делегация безуспешно пыталась помешать представителю Крыма выступить на совещании ОБСЕ по правам человека, передает корреспондент РИА Новости

В пятницу, 14 сентября, на совещании ОБСЕ в Варшаве , слово взял глава болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер. Украинский делегат, прервав выступление Абажера, обратился к председательствующему с заявлением. По его мнению, предоставление слова делегату от Крыма «работает против правил и обязательств ОБСЕ», он попросил лишить Абажера слова. Представитель России в ответ заявил, что данное мероприятие «не относится к категории тех, в рамках которых решается принадлежность той или иной территории», и призвал украинских коллег «не превращать мероприятие в пустую болтовню».

Выслушав стороны, председательствующий возвратил слово Абажеру.

Ранее во вторник, 11 сентября, крымским журналистам помешали выступить в Варшаве на совещании БДИПЧ ОБСЕ по тематике прав человека. Так, член украинской делегации прерывал каждое выступление крымских делегатов ремарками о том, что Крым является «оккупированной территорией» и представители полуострова не могут выступать от имени РФ. Представитель Канады предложил вывести из зала крымских делегатов, однако к нему не прислушались. Позже крымчанам со второй попытки все-таки удалось повторно зарегистрироваться и выступить.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин высказал мнение, что украинская сторона предпринимает подобные попытки от бессилия что-либо изменить в отношении Крыма.

"Для Украины тема Крыма остается сложной, нерешаемой. Поэтому украинские представители делают попытки, прилагают усилия для саботажа, проведения мелких, незадачливых акций, направленных на срыв выступления представителей Крыма. Они хотят показать, что Крым — это субъект, который не представляет интереса для международного сообщества. Любые подобные провокации, которые будут и в дальнейшем продолжаться с украинской стороны, можно трактовать как жалкие поступки тех или иных представителей Украины. Они хотели бы что-нибудь сделать, но понимают, что у них ничего не получится", — сказал Антон Бредихин.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 97% избирателей Республики Крым и 96% избирателей Севастополя высказались за возвращение в состав Российской Федерации. Референдум прошел после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».