Названы последствия для украинского ОПК от разрыва отношений с Москвой

Непоправимый вред украинскому оборонно-промышленному комплексу нанес разрыв отношений с Россией в 2014 году, считает вице-премьер Юрий Борисов

В результате прекращения сотрудничества в военно-технической сфере между двумя странами, у российской промышленности не возникло особых сложностей в замещении комплектующих для военной техники, передает РИА «Новости»

«А вот то, что это нанесло непоправимый вред украинскому ОПК — это факт. Они потеряли эти рынки сбыта, не знаю, чем они сумели их заместить», — сказал он.

Борисов сообщил, что Россия полностью избавилась от зависимости от украинских комплектующих. «Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт, и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены», — уточнил он.

«Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства», — сказал Борисов.

Поставки украинской электроники для военной техники, по его словам, «не носили определяющего значения», так как использовались для вооружения, уже находившегося в составе армии.

Также Борисов рассказал о частичном переходе на расчеты в национальных валютах при заключении контрактов по военно-техническому сотрудничеству.

«Это производная от тех санкций, которые были введены США и поддержаны европейскими странами. Это действительно определенного рода проблема, но которая тоже имеет свое решение. Это переход на расчеты в национальных валютах. Нам доллары не нужны, нам рубли нужны. Рубль — достаточно стабильная валюта, несмотря на те волатильности и прыжки курса», — отметил он.

По его словам, при заключении контрактов, например, с Ираком или Китаем, нет необходимости использовать доллары, и основные покупатели российской техники «смотрят на эту проблему вполне здраво».

«На долларе свет клином не сошелся. Все, что выгодно для российского производителя, все пригодно. Ряд контрактов уже переведены в национальные валюты. Точно назвать время полного перехода на расчеты в национальных валютах нельзя», — сказал он.

В среду президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума сообщал о поэтапном переходе на расчеты в нацвалютах между Россией и Китаем.