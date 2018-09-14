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Названы последствия для украинского ОПК от разрыва отношений с Москвой
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Названы последствия для украинского ОПК от разрыва отношений с Москвой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Непоправимый вред украинскому оборонно-промышленному комплексу нанес разрыв отношений с Россией в 2014 году, считает вице-премьер Юрий Борисов.
В результате прекращения сотрудничества в военно-технической сфере между двумя странами, у российской промышленности не возникло особых сложностей в замещении комплектующих для военной техники, передает РИА «Новости».
«А вот то, что это нанесло непоправимый вред украинскому ОПК — это факт. Они потеряли эти рынки сбыта, не знаю, чем они сумели их заместить», — сказал он.
Борисов сообщил, что Россия полностью избавилась от зависимости от украинских комплектующих. «Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт, и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены», — уточнил он.
Это касается, прежде всего, двигателей для вертолетов от компании «Мотор Сич», турбинных установок и редукторов для кораблей классов корвет и фрегат. Сейчас их заместила продукция «Сатурна» и завода Климова, а также Объединенной двигателестроительной корпорации.
«Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства», — сказал Борисов.
Поставки украинской электроники для военной техники, по его словам, «не носили определяющего значения», так как использовались для вооружения, уже находившегося в составе армии.
Также Борисов рассказал о частичном переходе на расчеты в национальных валютах при заключении контрактов по военно-техническому сотрудничеству.
«Это производная от тех санкций, которые были введены США и поддержаны европейскими странами. Это действительно определенного рода проблема, но которая тоже имеет свое решение. Это переход на расчеты в национальных валютах. Нам доллары не нужны, нам рубли нужны. Рубль — достаточно стабильная валюта, несмотря на те волатильности и прыжки курса», — отметил он.
По его словам, при заключении контрактов, например, с Ираком или Китаем, нет необходимости использовать доллары, и основные покупатели российской техники «смотрят на эту проблему вполне здраво».
«На долларе свет клином не сошелся. Все, что выгодно для российского производителя, все пригодно. Ряд контрактов уже переведены в национальные валюты. Точно назвать время полного перехода на расчеты в национальных валютах нельзя», — сказал он.
В среду президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума сообщал о поэтапном переходе на расчеты в нацвалютах между Россией и Китаем.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что несколько российских автопроизводитей собираются перейти к закупкам комплектующих в Турции в национальных валютах.
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