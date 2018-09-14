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NYT: Россия выследила нескольких американских «Скрипалей»
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NYT: Россия выследила нескольких американских «Скрипалей» 

Инфо 24 8 часов назад
Фото: Инфо 24
Разведка США крайне сильно озабочена безопасностью перебежчииков их России, которые ранее поставляли ей информацию с российской территории, а теперь живут в США.
Пример отравленного нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери экс-сотурдника ГРУ Сергея Скрипаля показывает, как пишет The New York Times со ссылкой на источники в разведсообществе, что Россия «настроена решительно».
По словам источников издания, за последние годы Россия якобы выследила нескольких своих бывших граждан, которые были информаторами американской разведки и затем поселились в США по «секретной программе», предназначенной для защиты шпионов.
Источники утверждают, что из-за дела Скрипалей американская контрразведка начала проверять информацию обо всех перебежчиках и-з России и искать возможные уязвимости.
В частности, проверяются аккаунты в соцсетях, поскольку именно через них чаще всего находят людей и получают информацию об их местонахождении.
«Российское правительство уже прибегает к угрозам в отношении бывших шпионов, чтобы те убедили нынешних осведомителей умолкнуть и отговорить других от сотрудничества с западной разведкой», — говорится в материале NYT.
Вашингтон пообещал ввести против России жесткий второй пакет санкций по «делу Скрипалей» (самого Сергея и его дочери Юлии, которая тоже отравилась, но впоследствии пришла в себя). Первый пакет вступил в силу 27 августа. Он направлен на блокировку военного сотрудничества с Россией и запрещает экспорт в нее электроники двойного назначения и различных комплектующих, которые могут быть использованы при изготовлении боевых машин и т.п.
Второй пакет санкций предусмотрен в том случае, если в течение трех месяцев со дня принятия первого Россия не допустит на свою территорию международных экспертов в сфере химоружия.
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