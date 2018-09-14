Госдеп США заявил о подготовке «жёсткого» пакета санкций против России

Администрация США готова использовать более жёсткие санкции в отношении России в связи с делом Скрипалей. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg

По словам Сингх, Россия не позволила проверить объекты, связанные с программой химоружия, и не предоставила гарантий того, что больше не будет применять нервно-паралитические вещества. Поэтому США готовят к ноябрю новые санкции.

"Мы планируем ввести в действие очень жёсткий второй пакет санкций", — отметила она. Новые санкции будут включать ограничительные меры в банковской сфере, в сфере реализации Россией оборонной продукции и в вопросах оказания Вашингтоном финансовой помощи.

"По нашим оценкам, в совокупности наши санкции стоили российским властям десятки миллиардов долларов убытков. Кроме того, они оказали большое влияние на госсектор и негативно ударили по российским компаниям", — отметила представитель госдепартамента Сингх.

Она добавила, что действия администрации США привели к тому, что многие компании по всему миру отказались от сотрудничества с российскими гражданами и юридическим лицами. Эти убытки будут расти до тех пор, «пока Россия не прекратит свои акты агрессии».