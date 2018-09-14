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Госдеп США заявил о подготовке «жёсткого» пакета санкций против России
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Госдеп США заявил о подготовке «жёсткого» пакета санкций против России 

Клопс.Ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Администрация США готова использовать более жёсткие санкции в отношении России в связи с делом Скрипалей. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.
По словам Сингх, Россия не позволила проверить объекты, связанные с программой химоружия, и не предоставила гарантий того, что больше не будет применять нервно-паралитические вещества. Поэтому США готовят к ноябрю новые санкции.
"Мы планируем ввести в действие очень жёсткий второй пакет санкций", — отметила она. Новые санкции будут включать ограничительные меры в банковской сфере, в сфере реализации Россией оборонной продукции и в вопросах оказания Вашингтоном финансовой помощи.
"По нашим оценкам, в совокупности наши санкции стоили российским властям десятки миллиардов долларов убытков. Кроме того, они оказали большое влияние на госсектор и негативно ударили по российским компаниям", — отметила представитель госдепартамента Сингх.
Она добавила, что действия администрации США привели к тому, что многие компании по всему миру отказались от сотрудничества с российскими гражданами и юридическим лицами. Эти убытки будут расти до тех пор, «пока Россия не прекратит свои акты агрессии».
Россию обвиняют в причастности к отравлению в Солсбери 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Госдепартаменте уверены, что РФ нарушила американский Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года. В августе в связи с отравлением в Солсбери вступил в силу первый блок санкций США против РФ.
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