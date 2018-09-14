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Источник: участники сделки по Ирану проведут встречу на полях ГА ООН 24 сентября
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Источник: участники сделки по Ирану проведут встречу на полях ГА ООН 24 сентября 

ТАСС 10 часов назад
ООН, 14 сентября. /ТАСС/. Участники сделки по иранской ядерной программе (Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Иран) проведут министерскую встречу 24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в организации.
"Встреча запланирована на 24 сентября, — информировал собеседник агентства. — В ней также примет участие глава европейской дипломатии Федерика Могерини". Как ожидается, на ней участники продолжат обсуждение путей сохранения сделки после выхода из неё США и возобновления американских санкций в отношении Ирана.
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