Источник: участники сделки по Ирану проведут встречу на полях ГА ООН 24 сентября 

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. Участники сделки по иранской ядерной программе (Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Иран) проведут министерскую встречу 24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в организации.
"Встреча запланирована на 24 сентября, — информировал собеседник агентства. — В ней также примет участие глава европейской дипломатии Федерика Могерини". Как ожидается, на ней участники продолжат обсуждение путей сохранения сделки после выхода из неё США и возобновления американских санкций в отношении Ирана.