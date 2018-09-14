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Антонов рассказал о сложности получения российскими дипломатами американских виз
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Антонов рассказал о сложности получения российскими дипломатами американских виз 

RT на русском + ещё 1 11 часов назад
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что санкционный уклон политики Вашингтона негативно сказался на выдаче виз российским дипломатам.
«Их визовые запросы надолго «подвисают» в американском посольстве, что препятствует нормальной ротации кадров. Были случаи отзыва уже выданных виз», — заявил Антонов.
Он отметил, что в ведомстве неоднократно предлагали Госдепартаменту США варианты разблокирования проблем с визами, которые учитывают интересы обеих сторон, но, по его словам, практически ничего не поменялось.
Антонов также рассказал о планах задействовать принцип взаимности при выдаче виз американским дипломатам.
Он подчеркнул, что возвращение к нормальной визовой работе зависит от готовности США вести равноправный, взаимовыгодный диалог.
Ранее Москва выразила Вашингтону решительный протест в связи с продолжающимся грубым нарушением США норм международного права в отношении российских диппредставительств.
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