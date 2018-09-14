Спецслужбы США проверяют безопасность своих шпионов после отравления в Солсбери — СМИ

Американская контрразведка считает, что российские спецслужбы могли выследить нескольких граждан РФ , ранее работавших на ЦРУ и переехавших в США

Американские спецслужбы после инцидента в Солсбери организовали проверку мер по обеспечению безопасности бежавших в США экс-работников российских силовых структур. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на сотрудников контрразведки США.

Как пишет газета, американская сторона полагает, что за последние несколько лет российские спецслужбы смогли выследить нескольких граждан РФ, ранее работавших на ЦРУ и переехавших в США по программе защиты шпионов. Собеседники издания рассказали, что в связи с событиями в британском Солсбери контрразведка США начала пересматривать меры по обеспечению безопасности перебежчиков на предмет выявления потенциальных уязвимых мест. В частности устанавливается, насколько просто обнаружить экс-информаторов при помощи изучения их аккаунтов в соцсетях, а также с помощью сведений, которыми делятся с окружающими их родные.