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Россия ждет от США продолжения диалога по стратегической стабильности
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Россия ждет от США продолжения диалога по стратегической стабильности 

РИА Новости + ещё 2 11 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Россия рассчитывает, что США согласятся на проведение очередного раунда консультаций по вопросам стратегической стабильности на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Исходим из необходимости возобновить обстоятельный диалог по стратегической стабильности и нераспространению оружия массового уничтожения, который традиционно велся на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств", — сказал Антонов в четверг журналистам.
Он напомнил, что готовность России к такому диалогу была подтверждена в Хельсинки на встрече глав двух государства, где американской стороне были переданы «конкретные предложения по тематике контроля над вооружениями и разоружения».
"Рассчитываем, что Вашингтон в ближайшее время определится с подходами по данной проблематике. В первую очередь, по ключевым разоруженческим соглашениям — договору СНВ и договору РСМД — развертыванию глобальной ПРО и тематике неразмещения оружия в космосе. Ждем позитивного ответа американской стороны на проведение очередного раунда консультаций по всем этим вопросам на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств", — отметил дипломат.
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