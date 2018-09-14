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Антонов рассказал о демонизации России в США
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Антонов рассказал о демонизации России в США 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. В США продолжается демонизация России, несмотря на позитивную тональность встречи президентов двух стран в Хельсинки 16 июля, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы рассчитываем на перевод позитивной тональности на высшем уровне в практическую плоскость. Однако пока этому мешает сложная внутриполитическая ситуация, продолжающаяся демонизация России на Капитолийском холме и в американских СМИ", — сказал Антонов журналистам.
Посол отметил, что переговоры в Хельсинки Владимира Путина и Дональда Трампа «были важными не только с точки зрения двусторонних вопросов, но и международной безопасности».
"Они отразили желание президентов не допустить дальнейшей деградации отношений и наметить шаги по их выведению из кризиса. Было бы наивно полагать, что годами копившиеся проблемы будут решены в одночасье", — заявил Антонов.
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