Антонов: нападки на Москву перед выборами в Конгресс не на пользу отношениям РФ и США

ВАШИНГТОН, 14 сентября. / ТАСС /. Отношения США России находятся на беспрецедентно низком уровне, что является аномалией, противоречащей не только национальным интересам двух стран, но и всего мира. Такой комментарий по данному вопросу дал в четверг журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов . По словам дипломата, обращение к теме взаимодействия с Москвой используется вашингтонскими политиками в контексте политической борьбы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, что не идет на пользу отношениям России и США.

"Вопрос отношения к России разыгрывается политиками в Вашингтоне в контексте политической борьбы, а сейчас особенно — в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Как в настольном теннисе — стороны атакуют друг друга русофобскими обвинениями. Это не идет на пользу интересам России и США", — убежден Антонов. Как он заявил, обе страны больше не могут «позволить взаимным претензиям подрывать нашу способность эффективно реагировать на крупные вызовы в области безопасности».

Отношения находятся на беспрецедентно низком уровне. Считаем это аномалией, противоречащей не только национальным интересам двух стран, но и всего мира. С нашей стороны нет недостатка в предложениях о том, какие шаги нужно предпринять и что может составить объединительную повестку дня. Исходим из необходимости спокойно и планомерно продвигать пусть небольшие проекты, которые позитивно сказывались бы на двусторонних отношениях, а уже затем подступаться к реализации более амбициозных задач", — отметил посол.

Взаимодействие по антитеррору

При этом Антонов заявил, что у нынешней администрации США и российских властей есть примеры конструктивного взаимодействия в деле борьбы с терроризмом.

"Примеры конструктивного взаимодействия с нынешней администрацией в вопросах борьбы с терроризмом имеются. Один из них — обмен информацией, позволивший предотвратить теракты в Санкт-Петербурге в декабре 2017 года", — ответил он на вопрос ТАСС.

При этом посол подчеркнул, что Россия предупреждала «американские спецслужбы о подготовке братьями Царнаевыми теракта в Бостоне». «К сожалению, тогда результат был другой. Наша информация была проигнорирована. Интересно, что об этом случае, о нашей помощи США мало кто знает. Это стало понятно из личных бесед с политиками и законодателями», — пояснил глава российской дипмиссии.

Он также указал на «результативное взаимодействие в ходе обеспечения безопасности Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и недавно состоявшегося в России чемпионата мира по футболу».

"Твердо убеждены, что в одиночку проблему терроризма не решить. Необходимо объединение усилий всех стран и, разумеется, России и США", — отметил посол, выразив надежду, что «это понимают и в Вашингтоне».