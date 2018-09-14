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Пушков рассказал, зачем США нужны санкции за вмешательство в выборы
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Пушков рассказал, зачем США нужны санкции за вмешательство в выборы 

Парламентская газета + ещё 1 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Санкции США за вмешательство в выборы направлены против стран, представляющих «угрозу» американскому миропорядку, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.
«Указ Трампа о санкциях против стран, которые могут вмешаться в выборы в США, вызван не реальной угрозой вмешательства, а желанием США произвольно «наказывать» тех, кого там объявили противниками американского миропорядка: Россию, Китай, Иран. Ещё один инструмент давления в арсенале», — написал сенатор.
Указ Трампа о санкциях против стран, к-ые могут вмешаться в выборы в США, вызван не реальной угрозой вмешательства, а желанием США произвольно «наказывать» тех, кого там объявили противниками американского миропорядка: Россию, Китай, Иран. Ещё один инструмент давления в арсенале.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 сентября 2018 г.
12 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы. Документ предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций, подозреваемых во вмешательстве в выборы, в распространении пропаганды или в дезинформации.
Ограничительные меры предполагают заморозку активов, ограничение на экспорт и импорт, запрет на получение инвестиций от американцев и другие меры.
Обвинения в адрес Москвы по поводу «вмешательства» в американские выборы и «связей» президента США Дональда Трампа с РФ звучат периодически в СМИ и от различных политиков США. При этом и Кремль, и Белый дом категорически опровергают подобные обвинения.
Россия неоднократно подчеркивала, что не заинтересована во вмешательстве во внутренние дела других стран и уважает их суверенитет.
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