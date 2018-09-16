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Пушков прокомментировал слова Волкера о санкциях против России
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Пушков прокомментировал слова Волкера о санкциях против России 

Газета.Ru + ещё 11 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о санкциях против России.
"Удерживать позицию ЕС в пользу санкций, даже за счет горячих призывов к единству стран-членов, становится все труднее", — написал Пушков.
По его словам, Волкер признал, что многие страны Евросоюза готовы снять антироссийские санкции.
Ранее Волкер заявил, что в Евросоюзе многие поддерживают снятие санкций с России.
По его словам, это не позволяет «поддерживать консенсус» по вопросу антироссийских санкции.
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