Пушков прокомментировал слова Волкера о санкциях против России

"Удерживать позицию ЕС в пользу санкций, даже за счет горячих призывов к единству стран-членов, становится все труднее", — написал Пушков.

По его словам, Волкер признал, что многие страны Евросоюза готовы снять антироссийские санкции.

Ранее Волкер заявил, что в Евросоюзе многие поддерживают снятие санкций с России.

По его словам, это не позволяет «поддерживать консенсус» по вопросу антироссийских санкции.