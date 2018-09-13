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Хейли расстроилась, что доклад по санкциям против КНДР изменили из-за РФ
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Хейли расстроилась, что доклад по санкциям против КНДР изменили из-за РФ 

РИА Новости + ещё 5 15 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ООН, 13 сен — РИА Новости. Постпред США Никки Хейли заявила о разочаровании тем, что эксперты Комитета «1718» Совбеза ООН, который контролирует соблюдение санкций против КНДР, изменили свой доклад, с первоначальным вариантом которого не согласились Россия.
В среду постпредство РФ заявило, что группа экспертов Комитета 1718 прислушалась к доводам российской стороны и изменила сведения в докладе. Теперь доклад может быть опубликован для ознакомления.
"Мы разочарованы тем, что группа уступила российскому давлению и внесла изменения в то, что должно быть независимым докладом. Это опасный прецедент и пятно на важной работе группы", — говорится в заявлении Хейли.
Постпред США настаивает, что должен быть опубликован первоначальный вариант документа, и считает, что Россия «вмешалась» в «неприкосновенность процесса подготовки докладов независимой группой экспертов ООН».
По мнению Хейли, «Россия оказывала давление на группу, чтобы она изменила свой независимый доклад, включающий нарушения санкций в отношении российских субъектов».
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