Хейли расстроилась, что доклад по санкциям против КНДР изменили из-за РФ

В среду постпредство РФ заявило, что группа экспертов Комитета 1718 прислушалась к доводам российской стороны и изменила сведения в докладе. Теперь доклад может быть опубликован для ознакомления.

"Мы разочарованы тем, что группа уступила российскому давлению и внесла изменения в то, что должно быть независимым докладом. Это опасный прецедент и пятно на важной работе группы", — говорится в заявлении Хейли.

Постпред США настаивает, что должен быть опубликован первоначальный вариант документа, и считает, что Россия «вмешалась» в «неприкосновенность процесса подготовки докладов независимой группой экспертов ООН».

По мнению Хейли, «Россия оказывала давление на группу, чтобы она изменила свой независимый доклад, включающий нарушения санкций в отношении российских субъектов».