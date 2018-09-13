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Помпео и глава МИД Хорватии обсудили глобальные проблемы
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Помпео и глава МИД Хорватии обсудили глобальные проблемы 

Газета.Ru + ещё 2 16 часов назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с министром иностранных дел Хорватии Марией Пейчинович-Бурич. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
По данным ведомства, в ходе встречи стороны обсудили НАТО и поставки сжиженного природного газа в Европу.
Как отмечается, Помпео и Пейчинович-Бурич также обсудили региональные и глобальные проблемы.
При этом американский госсекретарь поблагодарил свою коллегу за крепкое партнерство Хорватии и США.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и Помпео провели телефонный разговор.
Как отмечалось, Лавров и Помпео обменялись мнениями по актуальным международным темам.
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