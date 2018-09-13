Помпео и глава МИД Хорватии обсудили глобальные проблемы

Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с министром иностранных дел Хорватии Марией Пейчинович-Бурич. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

По данным ведомства, в ходе встречи стороны обсудили НАТО и поставки сжиженного природного газа в Европу.

Как отмечается, Помпео и Пейчинович-Бурич также обсудили региональные и глобальные проблемы.

При этом американский госсекретарь поблагодарил свою коллегу за крепкое партнерство Хорватии и США.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и Помпео провели телефонный разговор.

Как отмечалось, Лавров и Помпео обменялись мнениями по актуальным международным темам.