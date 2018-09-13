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Поклонская высказалась о реорганизации думской комиссии
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Поклонская высказалась о потере поста 

Рамблер 11 часов назад
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала реорганизацию думской комиссии по контролю за доходами, которую она возглавляла.
Ранее комитет по регламенту принял решение об объединении комиссии по доходам и комиссии по этике. Объединению будет назначен новый председатель.
«Дай Бог, чтобы новая большая комиссия обладала необходимыми полномочиями и инструментарием, чтобы одинаково эффективно рассматривать вопросы по поводу пьяных дебоширов из числа депутатов… а также владения многомиллиардными активами за рубежом», — написала Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».
>> Поклонскую лишили поста
Депутат пообещала, что будет следить за проектами, которые она вела будучи главой комиссии по контролю за доходами.
Слухи о том, что Поклонская может лишиться поста председателя думской комиссии, начали курсировать после того, как депутат нарушила фракционную дисциплину и единственной из представителей единороссов проголосовала против изменений в пенсионное законодательство.
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