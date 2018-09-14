МИД обвинил США во вмешательстве в переговоры о Каспии

МИД РФ обвинил США во вмешательстве в переговоры о статусе Каспия

В ход переговоров о заключении конвенции о правовом статусе Каспийского моря вмешивались страны, находящиеся за пределами Евразийского континента.

Соединенные Штаты и еще несколько государств за пределами каспийского региона на протяжении 20 лет вмешивались в ход переговоров о заключении конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

«Попытки повлиять на переговоры со стороны внерегиональных игроков были на протяжении всех 20 лет переговоров, вплоть до последнего момента», — рассказал он в интервью газете «Коммерсант».

Напомним, конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в августе главы России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана на пятом Каспийском саммите.

По словам Братчикова, США и еще несколько стран выступали за раздел акватории Каспийского моря на несколько национальных секторов, что могло бы запереть российский военный флот в его водах.