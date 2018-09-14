МИД обвинил США во вмешательстве в переговоры о Каспии

В ход переговоров о заключении конвенции о правовом статусе Каспийского моря вмешивались страны, находящиеся за пределами Евразийского континента.
Соединенные Штаты и еще несколько государств за пределами каспийского региона на протяжении 20 лет вмешивались в ход переговоров о заключении конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Игорь Братчиков.
«Попытки повлиять на переговоры со стороны внерегиональных игроков были на протяжении всех 20 лет переговоров, вплоть до последнего момента», — рассказал он в интервью газете «Коммерсант».
Напомним, конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в августе главы России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана на пятом Каспийском саммите.
По словам Братчикова, США и еще несколько стран выступали за раздел акватории Каспийского моря на несколько национальных секторов, что могло бы запереть российский военный флот в его водах.