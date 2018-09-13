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Никакого «российского перебежчика» в Риме не было — Мария Захарова
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Никакого «российского перебежчика» в Риме не было — Мария Захарова 

ТК «Звезда» + ещё 3 19 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала информацию британских СМИ об агенте по кличке «Аполлон».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, сообщила, что никто из российских дипломатов в римском посольстве «не убегал». По ее словам, СМИ Великобритании просто озвучили «очередную серию шпионского сериала»: некий дипломат, экс-сотрудник российского посольства в Риме, был якобы завербован британской разведкой и, получив кодовое имя «Аполлон», был тайно вывезен в Великобританию. Где и сообщил имена так называемых «шпионов ГРУ», якобы отравивших Скрипалей.
«Российская сторона не располагает никакой информацией об этом таинственном персонаже, никто из нашего посольства в Риме не «убегал». Можем лишь отметить, что такое раскрытие «агента» явно противоречит практике работы английских спецслужб», — заметила Захарова.
Представитель МИД РФ отметила, что чем дальше, тем ниже уровень достоверности фейковых вбросов, которыми официальный Лондон пытается оправдать «дело Скрипалей».
Ранее сегодня двое подозреваемых в отравлении, Александр Петров и Руслан Боширов, дали интервью RT, в котором рассказали, как и почему они оказались в Солсбери в роковой для себя день.
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