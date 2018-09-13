Никакого «российского перебежчика» в Риме не было — Мария Захарова

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала информацию британских СМИ об агенте по кличке «Аполлон».

Мария Захарова , официальный представитель МИД РФ, сообщила, что никто из российских дипломатов в римском посольстве «не убегал». По ее словам, СМИ Великобритании просто озвучили «очередную серию шпионского сериала»: некий дипломат, экс-сотрудник российского посольства в Риме, был якобы завербован британской разведкой и, получив кодовое имя «Аполлон», был тайно вывезен в Великобританию. Где и сообщил имена так называемых «шпионов ГРУ », якобы отравивших Скрипалей.

«Российская сторона не располагает никакой информацией об этом таинственном персонаже, никто из нашего посольства в Риме не «убегал». Можем лишь отметить, что такое раскрытие «агента» явно противоречит практике работы английских спецслужб», — заметила Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что чем дальше, тем ниже уровень достоверности фейковых вбросов, которыми официальный Лондон пытается оправдать «дело Скрипалей».