Введение новых санкций против России — путь в никуда

Россия отвергает безосновательные обвинения в причастности к отравлению российских граждан в Солсбери и считает, что введение новых санкций против Москвы , в том числе в данном контексте, — это путь в никуда. Такой комментарий дал в четверг журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов , передает ТАСС

«Российская Федерация решительно отвергает безосновательные обвинения в причастности к отравлению токсичными химикатами в марте 2018 года в городе Солсбери российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль , вновь прозвучавшие в выступлении премьер-министра Терезы Мэй в парламенте Великобритании 5 сентября», — сказал Антонов.

Как напомнил дипломат, «Россия неоднократно и на различных уровнях заявляла, что не имеет никакого отношения к случившемуся в Солсбери и Эймсбери». «Много раз предлагали британской стороне совместными усилиями расследовать эти инциденты. Однако наши призывы к разумному диалогу оказались проигнорированы», — подчеркнул он.

«Вызывает сожаление, что США пошли на поводу у Лондона и присоединились к совместному заявлению от 6 сентября, в котором воспроизвели надуманные претензии к России в контексте происшествий в Солсбери и Эймсбери. В наш адрес опять слышатся угрозы введения санкций», — добавил Антонов.