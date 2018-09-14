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Введение новых санкций против России — путь в никуда
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Введение новых санкций против России — путь в никуда 

BFM.RU + ещё 8 13 часов назад
Фото: Экспресс-газета
Россия отвергает безосновательные обвинения в причастности к отравлению российских граждан в Солсбери и считает, что введение новых санкций против Москвы, в том числе в данном контексте, — это путь в никуда. Такой комментарий дал в четверг журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.
«Российская Федерация решительно отвергает безосновательные обвинения в причастности к отравлению токсичными химикатами в марте 2018 года в городе Солсбери российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль, вновь прозвучавшие в выступлении премьер-министра Терезы Мэй в парламенте Великобритании 5 сентября», — сказал Антонов.
Как напомнил дипломат, «Россия неоднократно и на различных уровнях заявляла, что не имеет никакого отношения к случившемуся в Солсбери и Эймсбери». «Много раз предлагали британской стороне совместными усилиями расследовать эти инциденты. Однако наши призывы к разумному диалогу оказались проигнорированы», — подчеркнул он.
«Вызывает сожаление, что США пошли на поводу у Лондона и присоединились к совместному заявлению от 6 сентября, в котором воспроизвели надуманные претензии к России в контексте происшествий в Солсбери и Эймсбери. В наш адрес опять слышатся угрозы введения санкций», — добавил Антонов.
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