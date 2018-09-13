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МИД пояснил отправку российских следователей в Донбассе
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МИД пояснил отправку российских следователей в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 19 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова пояснила присутствие в Донецкой народной республике сотрудников ФСБ.
Сотрудники ФСБ прибыли в Донбасс по приглашению местных властей для расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко. Видео с выступлением Захаровой выложил на своем YouTube RT.
На еженедельном брифинге главы МИД журналист из Украины задал вопрос относительно правовых оснований въезда российских следователей на территорию ДНР.
«Речь идет о российских экспертах-криминалистах. Они будут находиться на этой территории по просьбе местных властей и будут оказывать им содействие в расследовании теракта», — ответила Захарченко на вопрос журналиста.
Ранее депутаты Верховной рады призвали не допускать россиян к расследованию гибели Захарченко.
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