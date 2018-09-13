МИД пояснил отправку российских следователей в Донбассе

Сотрудники ФСБ прибыли в Донбасс по приглашению местных властей для расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко . Видео с выступлением Захаровой выложил на своем YouTube RT.

На еженедельном брифинге главы МИД журналист из Украины задал вопрос относительно правовых оснований въезда российских следователей на территорию ДНР.

«Речь идет о российских экспертах-криминалистах. Они будут находиться на этой территории по просьбе местных властей и будут оказывать им содействие в расследовании теракта», — ответила Захарченко на вопрос журналиста.