Поклонскую лишили поста главы комиссии в Госдуме

Президиум «Единой России» поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов в тайном голосовании. Наталья Поклонская была вторым претендентом на место.

«"Единая Россия" будет предлагать кандидатуру Отари Ионовича Аршбы, эта кандидатура получила больше голосов на голосовании на президиуме. Голосование было тайным, альтернативным», — заявил глава фракции ЕР Сергей Неверов журналистам.

Ранее News.ru писал о том, что комитет Госдумы по контролю и регламенту объединит две комиссии — по вопросам депутатской этики и контролю за достоверностью сведений о доходах. На их основе предполагается создать единую структуру, которая, помимо прочего, займётся досрочным прекращением полномочий депутатов.