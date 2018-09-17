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Поклонскую лишили поста главы комиссии в Госдуме
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Поклонскую лишили поста главы комиссии в Госдуме 

News.ru + ещё 48 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Президиум «Единой России» поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов в тайном голосовании. Наталья Поклонская была вторым претендентом на место.
«"Единая Россия" будет предлагать кандидатуру Отари Ионовича Аршбы, эта кандидатура получила больше голосов на голосовании на президиуме. Голосование было тайным, альтернативным», — заявил глава фракции ЕР Сергей Неверов журналистам.
Ранее News.ru писал о том, что комитет Госдумы по контролю и регламенту объединит две комиссии — по вопросам депутатской этики и контролю за достоверностью сведений о доходах. На их основе предполагается создать единую структуру, которая, помимо прочего, займётся досрочным прекращением полномочий депутатов.
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