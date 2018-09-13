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МИД опроверг названный США повод для жестких санкций
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МИД опроверг названный США повод для жестких санкций 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 20 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Вашингтон официально не запрашивал доступ к российским химическим объектам в целях проведения инспекции по программе химического оружия, сообщают источники.
«Никаких официальных запросов на проверку российских химобъектов от США не поступало», — сказал источник в МИДе, передает «Интерфакс».
По его словам, все химическое оружие в России «было уничтожено в установленный срок, даже досрочно — в октябре прошлого года». При этом собеседник обратил внимание на то, что США, которые пообещали уничтожить свой химический арсенал к апрелю 2007 года, «до сих пор не могут даже назвать точных сроков, когда у них этот процесс завершится».
«Соединенные Штаты остаются единственным в мире государством, официально обладающим огромнейшим запасом самых опасных образцов химического оружия. Поэтому если и инспектировать кого-то, то инспектировать надо США», — добавил он.
Помощник госсекретаря США Маниша Сингх в четверг заявила, что Россия не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химического оружия, поэтому Вашингтон готовит к ноябрю второй пакет жестких санкций.
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