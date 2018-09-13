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В Госдепе заявили, что США работают с союзниками над сохранением санкций против КНДР
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В Госдепе заявили, что США работают с союзниками над сохранением санкций против КНДР 

ТАСС 19 часов назад
ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Власти США и их союзники работают над сохранением экономического давления в отношении КНДР, чтобы содействовать мирной денуклеаризации страны. Об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх.
"Любое преждевременное послабление экономического давления уменьшит возможность мирной денуклеаризации КНДР", — говорится в тексте вступительного слова Сингх, которое было подготовлено к слушаниям с ее участием в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. «До тех пор мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над сохранением экономического давления», — утверждает она.
Сингх также отметила, что администрация Трампа за время своей работы ввела санкции против 78 физических и 92 юридических лиц, а также против множества северокорейских судов. В общей сложности нынешняя администрация Белого дома вводила санкции против КНДР 14 раз, отметила она.
Сейчас Пхеньян находится под самым суровым санкционным режимом, который предусматривает в том числе финансовые рестрикции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также на экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам встречи в Сингапуре в июне подписали совместный документ. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.
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