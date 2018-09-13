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В офисе Мэй отреагировали на интервью с «отравителями» Скрипалей
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В офисе Мэй отреагировали на интервью с «отравителями» Скрипалей 

Газета.Ru + ещё 2 19 часов назад
Фото: Reuters
Представитель офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, который Лондон обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, содержит ложь и фабрикации. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, данное интервью является оскорблением по отношению к «умственным способностям общественности».
Он также добавил, что интервью «содержит ложь».
Представитель Мэй подчеркнул, что Британия примет все меры для задержания «отравителей Скрипалей».
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на то, что в британском внешнеполитическом ведомстве посчитали интервью «отравителей» Скрипалей ложью.
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