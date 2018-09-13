В офисе Мэй отреагировали на интервью с «отравителями» Скрипалей

По его словам, данное интервью является оскорблением по отношению к «умственным способностям общественности».

Он также добавил, что интервью «содержит ложь».

Представитель Мэй подчеркнул, что Британия примет все меры для задержания «отравителей Скрипалей».