Поклонскую наказали за непослушание

Единороссы наконец-то придумали, как «наказать» свою непокорную коллегу Наталью Поклонскую . Экс-прокурор Крыма и поклонница последнего российского императора отныне не будет отслеживать доходы коллег — возглавляемую ею думскую комиссию по контролю за достоверностью деклараций депутатов решено упразднить.

Преступление и…

Как стало известно журналистам от главы комитета Государственной Думы по регламенту Ольги Савастьяновой , контрольную комиссию Поклонской решено объединить с комиссией по депутатской этике. Савастянова уточнила, что такое предложение ранее поступило на рассмотрение в её комитет и было поддержано. Согласился с ним и спикер нижней палаты Вячеслав Володин

При объединении двух комиссий их главы — Наталья Поклонская и Отари Аршба — автоматически лишатся своих постов. А поскольку оба являются депутатами от «Единой России», именно эта партия получит возможность предложить кандидата на пост главы новой внутрипарламентской структуры. Если верить Савастьяновой, называться новый контрольный орган будет забористо: Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. В неё войдут 10 представителей фракции «Единая Россия» и по четыре от КПРФ ЛДПР , а также два от «Справедливой России»

Предполагается, что уже в ближайший понедельник, 17 сентября, вопрос об объединении двух комиссий в одну будет вынесен на Совет думы, и на следующей же неделе решение будет формально утверждено на пленарном заседании парламента.

Новость об упразднении возглавляемой Поклонской комиссии органично «срифмовалась» с принятым ранее решением руководства «Единой России» принять некие дисциплинарные меры против взбунтовавшегося депутата. Поклонская была единственной, кто 19 июля не поддержал проект пенсионной реформы, несмотря на решение совета партии о консолидированном голосовании депутатов. Что явилось прямым и грубым нарушением устава.

Разумеется, этого проступка недостаточно для лишения мандата, Наталья Владимировна продолжит быть депутатом, то есть сможет как минимум претендовать на должность главы новой объединённой комиссии. Но причинно-следственная связь событий настолько очевидна, что лишь безнадёжный оптимист может верить в то, что должность предложат именно ей.

По всей строгости

Глава комитета по регламенту прямо на факт «наказания» не указала, и это, кстати, вообще интрига — озвучат ли руководители партии прилюдно, что, дескать, всё это — кара за нарушение дисциплины, или же вечное «сама понимаешь» так и повиснет в воздухе.

Официально комиссии объединяют как не оправдавшие себя. «В работе обеих комиссий есть большой и существенный минус, что обладая функционалом и обязанностями по рассмотрению вопросов и обращений, ни у той, ни у другой комиссии не было возможностей по принятию решений реализации непосредственно федерального закона о статусе депутатов», — пояснила Савастьянова. Но стоило ли так радикально решать этот вопрос, когда можно было бы недостающие полномочия просто предоставить?

Изначально после того самого «рокового» для Натальи Поклонской голосования по проекту пенсионной реформы речь шла о том, чтобы лишить бунтарку поста заместителя руководителя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Объединение комиссий — уже свежий «креатив». То ли с первой версией наказания что-то не сложилось, то ли решили «обложить» коллегу по полной, «отыгравшись» попутно за всю её прошлую активность и заявления, сильно царапающие имидж всей партии.

Одна лишь кампания против «Матильды» с лёгкой подачи Натальи Владимировны год назад чуть не перессорила меж собой функционеров.