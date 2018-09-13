Захарова: Лондон должен нести ответственность за обвинения во лжи Петрова и Боширова

"Буквально через 40 минут после публикации интервью [Боширова и Петрова телеканалу RT ] прозвучали заявления по линии Форин оффиса, что это ложь, дезинформация и т. д., — отметила она. — Экспертизы их психологического состояния, их поведения не было. На каком состоянии британская сторона назвала их лжецами, не понятно. Что конкретно — и это официальное заявление — британская сторона увидела там лживого?"

Официальный представитель дипведомства подчеркнула, что после упомянутого интервью «ложью оказались как раз заявления британской стороны, в частности, о том, что таких людей якобы не существует». В этой связи Захарова вновь призвала британские власти предъявить, наконец, исчерпывающие и заслуживающие безусловного доверия доказательства в подтверждение обвинений, выдвинутых против российских граждан.

В четверг Руслан Боширов и Александр Петров дали первое интервью телеканалу RT. В нем они опровергли заявления Лондона о причастности к отравлению, отметив, что после распространения их фотографий британским следствием они не чувствуют себя в безопасности. Петров и Боширов выразили желание, чтобы их оставили в покое, в том числе СМИ.