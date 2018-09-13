Ещё
Захарова: Лондон должен нести ответственность за обвинения во лжи Петрова и Боширова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова: Лондон должен нести ответственность за обвинения во лжи Петрова и Боширова 

ТАСС 20 часов назад
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Британские власти должны нести ответственность за выдвинутые ими обвинения во лжи в адрес российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ.
"Буквально через 40 минут после публикации интервью [Боширова и Петрова телеканалу RT] прозвучали заявления по линии Форин оффиса, что это ложь, дезинформация и т. д., — отметила она. — Экспертизы их психологического состояния, их поведения не было. На каком состоянии британская сторона назвала их лжецами, не понятно. Что конкретно — и это официальное заявление — британская сторона увидела там лживого?"
Официальный представитель дипведомства подчеркнула, что после упомянутого интервью «ложью оказались как раз заявления британской стороны, в частности, о том, что таких людей якобы не существует». В этой связи Захарова вновь призвала британские власти предъявить, наконец, исчерпывающие и заслуживающие безусловного доверия доказательства в подтверждение обвинений, выдвинутых против российских граждан.
В четверг Руслан Боширов и Александр Петров дали первое интервью телеканалу RT. В нем они опровергли заявления Лондона о причастности к отравлению, отметив, что после распространения их фотографий британским следствием они не чувствуют себя в безопасности. Петров и Боширов выразили желание, чтобы их оставили в покое, в том числе СМИ.
ТАСС: последние новости
Глава Росгвардии вызвал Алексея Навального на дуэль Песков назвал абсурдной реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова Песков: поездки представителей Кремля в регионы не связаны с результатами выборов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали337
Крымскому мосту предрекли разрушение511
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста461
Назван инициатор дуэли Золотова445
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение