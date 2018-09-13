В Британии дипломатов РФ не пустили на конференцию

В Британии российских дипломатов не пустили на конференцию

Консервативная партия Великобритании впервые отказала в регистрации на предстоящей ежегодной партийной конференции сотрудникам посольства России , дав понять, что их присутствие нежелательно, заявил пресс-секретарь посольства.

Конференция Консервативной партии пройдет в Бирмингеме с 30 сентября по 3 октября.

"На протяжении многих лет сотрудники посольства вне зависимости от состояния двусторонних отношений традиционно посещали конференции Консервативной, Лейбористской, иногда Либерально-демократической партии Великобритании. Однако в этом году консерваторы отказали нам в регистрации, дав понять, что присутствие официальных российских представителей на их конференции нежелательно. Подобное решение вызывает сожаление, но не удивление", — завил пресс-секретарь.

По словам дипломата, такое решение является очередным подтверждением проводимой в последние годы правящими консерваторами "линии на планомерное разрушение ткани наших межгосударственных отношений".

"Одним из элементов этого курса являются упорные попытки британских властей организовать международную изоляцию России и нашего посольства в Лондоне в частности… Конференции ведущих партий Великобритании всегда являются значимыми событиями в жизни страны, в ходе которых крупнейшие политические силы определяют свои приоритеты по самому широкому спектру вопросов, устраивают открытые и откровенные дискуссии по актуальным темам внутриполитической и международной повестки дня. Помимо прочего, это и площадка для контактов лидеров и активистов партий с дипломатическим сообществом", — сказал пресс-секретарь.

"Нынешнее решение наглядно демонстрирует, чего на деле стоят громкие заявления британского руководства о заинтересованности в продолжении диалога с Россией", — добавил он.