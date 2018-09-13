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В Британии дипломатов РФ не пустили на конференцию
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В Британии российских дипломатов не пустили на конференцию 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Консервативная партия Великобритании впервые отказала в регистрации на предстоящей ежегодной партийной конференции сотрудникам посольства России, дав понять, что их присутствие нежелательно, заявил пресс-секретарь посольства.
Конференция Консервативной партии пройдет в Бирмингеме с 30 сентября по 3 октября.
"На протяжении многих лет сотрудники посольства вне зависимости от состояния двусторонних отношений традиционно посещали конференции Консервативной, Лейбористской, иногда Либерально-демократической партии Великобритании. Однако в этом году консерваторы отказали нам в регистрации, дав понять, что присутствие официальных российских представителей на их конференции нежелательно. Подобное решение вызывает сожаление, но не удивление", — завил пресс-секретарь.
По словам дипломата, такое решение является очередным подтверждением проводимой в последние годы правящими консерваторами "линии на планомерное разрушение ткани наших межгосударственных отношений".
"Одним из элементов этого курса являются упорные попытки британских властей организовать международную изоляцию России и нашего посольства в Лондоне в частности… Конференции ведущих партий Великобритании всегда являются значимыми событиями в жизни страны, в ходе которых крупнейшие политические силы определяют свои приоритеты по самому широкому спектру вопросов, устраивают открытые и откровенные дискуссии по актуальным темам внутриполитической и международной повестки дня. Помимо прочего, это и площадка для контактов лидеров и активистов партий с дипломатическим сообществом", — сказал пресс-секретарь.
"Нынешнее решение наглядно демонстрирует, чего на деле стоят громкие заявления британского руководства о заинтересованности в продолжении диалога с Россией", — добавил он.
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