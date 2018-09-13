МИД РФ попросил Лондон предоставить другие фотографии Петрова и Боширова

По её словам, у всего мира возникает один вопрос: есть ли ещё фотографии, кроме коридоров, которые хоть как-то связывали бы мужчин с теми обвинениями, которые им предоставляет Британия.