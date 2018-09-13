Ещё
МИД РФ попросил Лондон предоставить другие фотографии Петрова и Боширова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ попросил Лондон предоставить другие фотографии Петрова и Боширова 

Аргументы Недели 20 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва просит предоставить другие фотографии Петрова и Боширова.
По её словам, у всего мира возникает один вопрос: есть ли ещё фотографии, кроме коридоров, которые хоть как-то связывали бы мужчин с теми обвинениями, которые им предоставляет Британия.
При этом дипломат отметила, что если за 40 минут Лондон смог обвинить во лжи двух людей, то за пять месяцев он мог бы раздобыть фотографии, которые «хоть как-то связывали историю этих двух людей с теми обвинениями, которые были предъявлены Российской Федерации», передают РИА Новости.
Аргументы Недели: последние новости
Путин: отношения с Арменией развиваются по всем направлениям Наталью Поклонскую лишили статуса главы комиссии Госдумы Песков заявил, что инициатива Путина о договоре с Японией родилась спонтанно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали337
Крымскому мосту предрекли разрушение511
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста461
Назван инициатор дуэли Золотова445
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение