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США внесли российскую компанию в санкционный список против КНДР
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США внесли российскую компанию в санкционный список против КНДР 

Газета.Ru + ещё 2 21 час назад
США расширили санкционный список в отношении Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте Минфина США.
Как стало известно, в американский санкционный список попали северокорейский гражданин, а также российская компания Volasys Silver Star.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в американские выборы.
Согласно указу, санкции могут наложить на лица, организации и целые страны, которые власти США заподозрят во вмешательстве в выборы с помощью кибератак или любым иным образом. К ответственности могут также привлечь за распространение пропаганды и дезинформацию.
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