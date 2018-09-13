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Захарова заявила, что действия США в Сирии толкают мир к краю пропасти
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Захарова заявила, что действия США в Сирии толкают мир к краю пропасти 

Авторадио 21 час назад
Действия США в Сирии могут поставить мир на край пропасти. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её мнению, Штаты в САР пытаются отработать новый механизм обеспечения своего мирового господства. Его суть — в создании ударной коалиции Запада для демонстрации силы и готовности «обеспечить военное решение проблем». Захарова считает, что это подрывает основанный на Уставе ООН мировой порядок. Она подчеркнула, что нужно противостоять такому подходу, причём делать это «самым решительным образом», объединяя «всех здравомыслящих членов международного сообщества». Ранее в Минобороны РФ сообщали, что боевики отсняли в Идлибе девять постановочных сцен с «химатакой».
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