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Россия призывает Запад повлиять на Киев
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Захарова: Россия призывает Запад повлиять на Киев 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает Запад заставить Киев перейти к реализации минских соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, минские соглашения остаются безальтернативной основой мирного урегулирования кризиса на Украине.
Она также добавила, что данные соглашения должны неукоснительно выполняться.
Захарова подчеркнула, что России призывает Запад повлиять на Киев, чтобы Украина отказалась от воинственной риторики и перешла к реализации соглашений.
Ранее сообщалось, что во Франции считают запланированные в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) выборы противоречащими минским соглашениям.
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