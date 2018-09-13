Горбачев заявил о «бесконечности» холодной войны 

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что холодная война "никуда не уходила". Об этом сообщает РИА "Новости".
Данное заявление экс-глава СССР сделал во время презентации книги "В меняющемся мире", которая проходила в четверг, 13 сентября. Книга посвящена внешней политике в эпоху перестройки и основана, в частности, на документах и записях бесед с мировыми лидерами в этот исторический период.
"Она и не уходила. Только меняется накал", — сказал Горбачев на презентации, когда его спросили о возможном возвращении холодной войны.
При этом он подчеркнул, что "никому не удастся" отменить его достижения на посту главы СССР.
Ранее Горбачев призывал американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина провести "основательную" встречу.