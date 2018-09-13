Путин и Трамп создали предпосылки для диалога России и США в энергетике, считает Новак

Владимир Путин и Президенты России и США Дональд Трамп создали предпосылки для диалога двух стран в сфере энергетики. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на встрече со своим американским коллегой Риком Перри, передаёт РИА «Новости».

«Считаю, что предпосылки для нашего диалога созданы руководителями наших стран: Президентом РФ господином Путиным, президентом США господином Трампом», — отметил он.

Новак сообщил, что встречи, подобные переговорам глав Минэнерго США и РФ в 13 сентября, идут на пользу диалогу двух стран в энергетике, а также способствуют «укреплению отношений в нынешних непростых условиях».

Министр энергетики России 27 июня заявил, что у Москвы и Вашингтона есть множество направлений для сотрудничества в энергетике. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи со своим американским коллегой Риком Перри

Тогда речь шла «о возможности расширения сотрудничества, в том числе по вопросам, связанным с продвижением газа, как наиболее экологичного продукта на мировых рынках, как трубопроводного, так и СПГ», рассказал Новак