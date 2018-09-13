Захарова: угрозы Украины лишить Крым питьевой воды рассматриваются как акт терроризма

"Любая угроза гражданской инфраструктуре квалифицируется в международном законодательстве, в частности, европейском, как акт терроризма, — отметила она. — Многое, что делается со стороны киевского режима либо впрямую, либо после воодушевления так называемых общественников на энергетическую блокаду, на порчу и на другие виды блокад, чтобы те или иные объекты гражданской инфраструктуры в Крыму не работали, — это все так или иначе связано с юридической оценкой и квалифицируется, в частности, в Европе и Евросоюзе как акты терроризма".

Официальный представитель дипведомства заверила, что Россия делает все необходимое для обеспечения Крыма водой и электричеством. «Очень хотелось бы, чтобы Киев не опускался до очередного витка такой, по европейской квалификации, террористической деятельности, не воодушевлял никого на подрывы, поджоги, перекрытия и т. д. Исповедуя ценности демократии, нужно прекращать заниматься подрывной деятельностью», — подчеркнула Захарова.