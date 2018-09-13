Ещё
Захарова: угрозы Украины лишить Крым питьевой воды рассматриваются как акт терроризма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова: угрозы Украины лишить Крым питьевой воды рассматриваются как акт терроризма 

ТАСС 22 часа назад
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Любые угрозы со стороны Украины в отношении гражданской инфраструктуры Крыма следует рассматривать как акт терроризма. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
"Любая угроза гражданской инфраструктуре квалифицируется в международном законодательстве, в частности, европейском, как акт терроризма, — отметила она. — Многое, что делается со стороны киевского режима либо впрямую, либо после воодушевления так называемых общественников на энергетическую блокаду, на порчу и на другие виды блокад, чтобы те или иные объекты гражданской инфраструктуры в Крыму не работали, — это все так или иначе связано с юридической оценкой и квалифицируется, в частности, в Европе и Евросоюзе как акты терроризма".
Официальный представитель дипведомства заверила, что Россия делает все необходимое для обеспечения Крыма водой и электричеством. «Очень хотелось бы, чтобы Киев не опускался до очередного витка такой, по европейской квалификации, террористической деятельности, не воодушевлял никого на подрывы, поджоги, перекрытия и т. д. Исповедуя ценности демократии, нужно прекращать заниматься подрывной деятельностью», — подчеркнула Захарова.
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил в среду, что «на оккупированную территорию вода по контракту, где написано „Крым, Россия“, никогда подаваться не будет».
ТАСС: последние новости
Глава Росгвардии вызвал Алексея Навального на дуэль Источник: экс-глава Кузбасса Аман Тулеев станет ректором одного из кемеровских институтов Песков назвал абсурдной реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали390
Крымскому мосту предрекли разрушение516
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста466
Назван инициатор дуэли Золотова464
Карательный отряд зэков держал в страхе всю зону11
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
07:57
Киркоров и Крид спели дуэтом
Шоу-бизнес
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение