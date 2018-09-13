США расширили санкции против КНДР

В санкционный список также был включен гражданин КНДР и китайская компания Yanbian Silverstar Network Technology.

Соединенные Штаты заморозили любую собственность, которую могли иметь эти лица на территории страны, и ввели запрет на проведение финансовых операций с их участием.