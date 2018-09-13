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США расширили санкции против КНДР
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США расширили санкции против КНДР 

ТАСС + ещё 2 21 час назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. США в четверг расширили санкции против КНДР и внесли в черный список компанию Volasys Silver Star, расположенную во Владивостоке. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства финансов США.
В санкционный список также был включен гражданин КНДР и китайская компания Yanbian Silverstar Network Technology.
Соединенные Штаты заморозили любую собственность, которую могли иметь эти лица на территории страны, и ввели запрет на проведение финансовых операций с их участием.
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