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МИД призвал Лондон обосновать обвинения во лжи в адрес Петрова и Боширова
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МИД призвал Лондон обосновать обвинения во лжи в адрес Петрова и Боширова 

Авторадио 22 часа назад
В МИД России не понимают, на каком основании Лондон заявляет о лживости слов подозреваемых им по «делу Скрипалей» Петрова и Боширова, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. Она также отметила, что Москва обращается к Лондону с просьбой предоставить другие фотографии россиян, которые могут их связывать с делом Скрипалей. Сегодня телеканал RT опубликовал интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон считает причастными к отравлению Скрипалей. Россияне заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. МИД Великобритании считает это интервью лживым, настаивая на том, что Петров и Боширов офицеры ГРУ.
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