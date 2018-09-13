Ещё
Захарова: заявление США о санкциях в отношении МУС похоже на концепцию исключительности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова: заявление США о санкциях в отношении МУС похоже на концепцию исключительности 

ТАСС 21 час назад
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Планы Вашингтона ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС), если тот будет проводить расследования в отношении США и Израиля, — это попытка исключить себя из международных правил. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США заключили целый ряд двусторонних соглашений с другими государствами, исключающие выдачу американских граждан Международному уголовному суду. Таким образом уже давно США признают международное правосудие только в том случае, если оно осуществляется в отношении других государств и граждан. Очень похоже на концепцию исключительности: исключить себя из международных правил", — подчеркнула Захарова.
Дипломат назвала такой подход шокирующим и призвала задуматься, отвечает ли это интересам международного сообщества.
10 сентября помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американское правительство введет санкции в отношении МУС и его сотрудников, если суд будет проводить расследования в отношении США и Израиля.
ТАСС: последние новости
Глава Росгвардии вызвал Алексея Навального на дуэль Песков назвал абсурдной реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова В МИД РФ заявили, что США вмешивались в переговоры по конвенции о статусе Каспия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали261
Крымскому мосту предрекли разрушение499
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста453
Назван инициатор дуэли Золотова433
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»269
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение