Захарова: заявление США о санкциях в отношении МУС похоже на концепцию исключительности

"США заключили целый ряд двусторонних соглашений с другими государствами, исключающие выдачу американских граждан Международному уголовному суду. Таким образом уже давно США признают международное правосудие только в том случае, если оно осуществляется в отношении других государств и граждан. Очень похоже на концепцию исключительности: исключить себя из международных правил", — подчеркнула Захарова.

Дипломат назвала такой подход шокирующим и призвала задуматься, отвечает ли это интересам международного сообщества.