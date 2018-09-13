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В МИД РФ прокомментировали заявления Лондона о лживости слов Петрова и Боширова
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В МИД РФ прокомментировали заявления Лондона о лживости слов Петрова и Боширова 

Москва24 22 часа назад
Фото: Москва24
В МИД РФ не понимают, на каком основании Лондон заявляет о лживости слов подозреваемых им по «делу Скрипалей» Петрова и Боширова, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
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