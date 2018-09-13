Ещё
Точка в «деле Скрипалей» не поставлена — Захарова прокомментировала интервью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Точка в «деле Скрипалей» не поставлена — Захарова прокомментировала интервью 

ТК «Звезда» + ещё 2 18 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Дипломат считает, что нужно опираться на результаты следственных действий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что интервью телеканалу RT Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Лондон считает причастными к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не ставит точку в расследовании «дела Скрипалей». Она считает, что нужно опираться на результаты следственных действий.
Также Захарова раскритиковала действия британских властей, которые почти сразу после интервью «выдали канонаду идентичных оценок».
«У меня нет таких оценок, я даю политические комментарии, я представляю ведомство политических оценок, но мы — не следственные органы, чтобы говорить, истина ли это или не истина, правда это или не правда», — отметила дипломат.
Ранее Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT. «Подозреваемые» назвали ситуацию вокруг них «фантастичным и фатальным совпадением». Они действительно были в Великобритании, но их в основном интересовал Лондон. В Солсбери, где и произошло отравление, они были третьего мая не более полутора часов.
ТК «Звезда»: последние новости
МИД РФ обвинил США во вмешательстве в переговоры о статусе Каспия Фантастичное и фатальное совпадение - Петров и Боширов о случившемся в Солсбери В Приморье состоится второй тур голосования
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали332
Крымскому мосту предрекли разрушение510
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста460
Назван инициатор дуэли Золотова444
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение