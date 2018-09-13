Точка в «деле Скрипалей» не поставлена — Захарова прокомментировала интервью

Дипломат считает, что нужно опираться на результаты следственных действий.

Также Захарова раскритиковала действия британских властей, которые почти сразу после интервью «выдали канонаду идентичных оценок».

«У меня нет таких оценок, я даю политические комментарии, я представляю ведомство политических оценок, но мы — не следственные органы, чтобы говорить, истина ли это или не истина, правда это или не правда», — отметила дипломат.

Ранее Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT. «Подозреваемые» назвали ситуацию вокруг них «фантастичным и фатальным совпадением». Они действительно были в Великобритании, но их в основном интересовал Лондон. В Солсбери, где и произошло отравление, они были третьего мая не более полутора часов.